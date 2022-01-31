Надаль назвал победу на Australian Open самым неожиданным титулом в карьере

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о победе на Открытом чемпионате Австралии, в финале которого он обыграл россиянина Даниила Медведева.
Надаль назвал победу на Australian Open самым неожиданным титулом в карьере
  • AP

«Это, наверное, самый неожиданный титул за всю мою карьеру. А то, как это произошло, — особенно. Нет слов, как я признателен австралийцам за поддержку. Я очень, очень рад. Медведев? Ему просто необходимо время, чтобы прийти в себя. Он большой чемпион и отличный парень. Мы с ним хорошо знакомы. Я уверен, что он ещё испытает все эти невероятные эмоции, а люди оценят его мастерство, поймут его как человека и за него поболеют», — сказал Надаль в интервью @9NewsMelb.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее Червиченко выразил мнение, что Надаль обыграл Медведева благодаря допингу.

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