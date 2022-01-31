Червиченко считает, что Надаль обыграл Медведева благодаря допингу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что испанец Рафаэль Надаль при помощи допинга обыграл россиянина Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Считаю, что человек в 35 лет не может на подобном уровне проводить пятичасовой матч и на шестом часу бежать быстрее, чем в начале матча, и точнее попадать. Теннис такая игра, где важна концентрация. Без медицинских вспомогательных средств на шестом часу игры человек не может бить точнее, чем он это делал в первых сетах. Если бы допустили к испанцу серьёзных медиков и они взяли бы необходимые анализы, то, думаю, у врачей вылезли бы глаза на лоб. Что тут сказать — считаю, в данном матче победил допинг», — цитирует Червиченко «Советский спорт».

Также экс-президент «Спартака» объяснил, почему считает Надаля допингистом.

«WADA к теннисистам из первой десятки вообще близко не подпускают. Медведев к четвёртому сету встречи уже стал уставать, чаще ошибаться, а Надаль, наоборот, ожил. Поэтому уже в начале матча с него так текло, что постоянно просил вытирать под ним корт. Прямо из-за опыта идёт такое потоотделение. А может быть, из-за обилия солей, которые не дают держаться жидкости в организме? Думаю, это говорит об обилии различных препаратов, которые неспособны держать жидкость в организме. Обильное потоотделение свидетельствует о том, что что-то с этим парнем не так. Медведев же не может применять разные препараты, он ведь русский — его сразу проверят. А Надаль из другой цивилизации, ему всё можно», — добавил Червиченко.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

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