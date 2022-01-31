Познер ответил, в чём уникальность теннисиста Медведева

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Известный журналист Владимир Познер ответил на вопрос о манере игры российского теннисиста Даниила Медведева, который накануне в финале Australian Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

«Его нельзя ни с кем сравнить и второго такого я не знаю. У него своя особенная техника, не похожая ни на чью. И в этом смысле он довольно такой уникум», — цитирует Познера Sport24.

Он считает, что поражение от Надаля будет очень важным опытом для Медведева. Кроме того, журналист рассказал, что бы он мог сказать Даниилу, если бы тот оказался перед ним.

«Но я бы ему сказал, что теннис — это игра, в которой всё сдувается. Он играл очень достойно и я не сомневаюсь, что дальше у него много финалов и всё будет у него хорошо», — добавил Познер.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее Познер выразил мнение, что публика во время матча Медведева с Надалем вела себя нормально.

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