Познер считает, что публика во время матча Медведева с Надалем вела себя нормально

Известный журналист Владимир Познер поделился мнением о болельщиках в прошедшем финальном матче Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Болели нормально. Я считаю, что спортсмен должен уметь игнорировать публику. В данном случае она вела себя нормально, под руку не орали. Болели за Надаля, и это я понимаю, почему бы и нет. Поэтому у меня лично никаких претензий к публике нет», — цитирует Познера Sport24.

Он также прокомментировал жалобы Медведева на болельщиков во время матча.

«Думаю, что в таких матчах сложно сдерживать свои эмоции. Я сам играю в теннис. И даже на моём очень-очень среднем уровне, когда идёт игра, возникают эмоции. Когда посылают мяч в сетку раз, два, то возникает желание швырнуть ракетку подальше. Поэтому это всё естественно, а особенно когда на таком уровне. Я думаю, что это сложно», — добавил Познер.

Во время матча австралийские фанаты активно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым. До этого он выигрывал только в 2009 году. Для Медведева же это второе поражение в финале AO подряд.

Ранее Познер назвал игру Медведева с Надалем самым великим матчем из тех, которые ему доводилось увидеть в теннисе.