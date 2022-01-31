ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен на правах аренды переходит в итальянскую «Салернитану».

«Эмиль Бохинен — в «Салернитане» на правах аренды. Норвежский полузащитник ЦСКА проведёт заключительную часть сезона-2021/22 в Италии. Армейцы заключили с клубом итальянской Серии А «Салернитана» арендное соглашение, которое предусматривает опцию выкупа. Желаем Эмилю успехов в Италии!» — гласит заявление пресс-службы ЦСКА.

В нынешнем сезоне Бохинен сыграл за красно-синих десять матчей, в которых забил два мяча.

Ранее стало известно, что Чалов может продолжить карьеру в «Венеции».