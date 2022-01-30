Tuttomercatoweb: Чалов может продолжить карьеру в «Венеции»

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов близок к переходу в клуб элитного дивизиона чемпионата Италии по футболу «Венеция».
Tuttomercatoweb: Чалов может продолжить карьеру в «Венеции»
  • Gettyimages.ru

«Венеция» начала проявлять интерес к 23-летнему российскому форварду после несостоявшегося трансфера нападающего «Беневенто» Джанлуки Лападулы, сообщает Tuttomercatoweb.

Чалов в сезоне-2021/2022 в 18 матчах за армейский клуб забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Контракт форварда с ЦСКА истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в €8,5 млн.

Ранее полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о новобранце столичной команды — турецком хавбеке Юсуфе Языджи.

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