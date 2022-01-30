Ахметов — о новобранце ЦСКА Языджи: сильный и думающий футболист
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«Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар», — цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА.
Ахметов уверен, Языджи сумеет быстро влиться в коллектив, поскольку турок и футболисты ЦСКА владеют английским языком.
ЦСКА арендовал 24-летнего турка у французского «Лилля» до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста.
ЦСКА (30 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).
Ранее Языджи высказался о своём переходе в столичный клуб.
Юсуф @yaziciyusuf97 получил сегодня много поздравлений от армейских болельщиков и поблагодарил их 🙏🔴🔵 pic.twitter.com/kWSv1nt4Zp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 29, 2022