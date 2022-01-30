Ахметов — о новобранце ЦСКА Языджи: сильный и думающий футболист

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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о новобранце столичной команды турецком хавбеке Юсуфе Языджи.
Ахметов — о новобранце ЦСКА Языджи: сильный и думающий футболист
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«Видно, что игрок сильный, обученный, с хорошими качествами, думающий, имеет пас и дриблинг, может отыграться. Он явно усилит нас. Современный футболист, у него поставленный удар», — цитирует Ахметова пресс-служба ЦСКА.

Ахметов уверен, Языджи сумеет быстро влиться в коллектив, поскольку турок и футболисты ЦСКА владеют английским языком.

ЦСКА арендовал 24-летнего турка у французского «Лилля» до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста.

ЦСКА (30 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее Языджи высказался о своём переходе в столичный клуб.

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