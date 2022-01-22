Языджи: я не люблю много говорить, хочу побеждать с ЦСКА

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Новобранец московского ЦСКА Юсуф Языджи высказался о своём переходе в столичный клуб.
Языджи: я не люблю много говорить, хочу побеждать с ЦСКА
  • AP
  • © Michel Spingler

«Мой характер таков, что я не люблю много говорить — просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришёл в ЦСКА», — цитирует Языджи пресс-служба армейского клуба.

По словам турецкого полузащитника, он совершил переход в большой клуб. Языджи подчеркнул, что ему не терпится поскорее выйти на поле в составе московской команды.

ЦСКА арендовал 24-летнего турка у французского «Лилля» до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который переболел коронавирусной инфекцией, присоединился к столичной команде.

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