Языджи: я не люблю много говорить, хочу побеждать с ЦСКА
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«Мой характер таков, что я не люблю много говорить — просто хочу играть, побеждать вместе c моей новой командой и выиграть с ней что-нибудь значимое. Для этого я и пришёл в ЦСКА», — цитирует Языджи пресс-служба армейского клуба.
По словам турецкого полузащитника, он совершил переход в большой клуб. Языджи подчеркнул, что ему не терпится поскорее выйти на поле в составе московской команды.
ЦСКА арендовал 24-летнего турка у французского «Лилля» до окончания сезона-2021/22. Соглашение предусматривает опцию выкупа футболиста.
Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который переболел коронавирусной инфекцией, присоединился к столичной команде.
Юсуф @yaziciyusuf97: Я очень рад, что совершил переход в такой большой клуб, как #ЦСКАhttps://t.co/DEcOOGbPDXpic.twitter.com/a9HzdthW4H— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2022