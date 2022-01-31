Беккер назвал Надаля величайшим игроком в истории тенниса

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема и бывший тренер Новака Джоковича Борис Беккер оценил победу испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии.

«Этот день войдёт в историю мирового тенниса. Две недели назад Надаль не был в числе основных фаворитов Australian Open, хоть и выиграл турнир ATP в Мельбурне. Но до этого он полгода лечил травму. А теперь он обошёл Федерера и Джоковича и научил нас: неправильно называть его грунтовым королём. Надаль выиграл все турниры Большого шлема минимум дважды. Он самый успешный теннисист всех времён — это неоспоримо», — цитирует Беккера tennishead.net.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Надаль завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, что является рекордом. У ближайших преследователей Новака Джоковича и Роджера Федерера по 20 титулов.

Ранее Надаль назвал победу на Australian Open самым неожиданным титулом в карьере.