Беккер назвал Надаля величайшим игроком в истории тенниса

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Шестикратный чемпион турниров Большого шлема и бывший тренер Новака Джоковича Борис Беккер оценил победу испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии.
Беккер назвал Надаля величайшим игроком в истории тенниса
  • AP

«Этот день войдёт в историю мирового тенниса. Две недели назад Надаль не был в числе основных фаворитов Australian Open, хоть и выиграл турнир ATP в Мельбурне. Но до этого он полгода лечил травму. А теперь он обошёл Федерера и Джоковича и научил нас: неправильно называть его грунтовым королём. Надаль выиграл все турниры Большого шлема минимум дважды. Он самый успешный теннисист всех времён — это неоспоримо», — цитирует Беккера tennishead.net.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Надаль завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, что является рекордом. У ближайших преследователей Новака Джоковича и Роджера Федерера по 20 титулов.

Ранее Надаль назвал победу на Australian Open самым неожиданным титулом в карьере.

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