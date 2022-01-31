Перенёсший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен стал футболистом «Брентфорда»

Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в английском «Брентфорде».

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на два года.

Во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным приспособлением.

Ранее сообщалось, что Эриксен вернётся в АПЛ.