Перенёсший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен стал футболистом «Брентфорда»

Короткая ссылка
Датский полузащитник Кристиан Эриксен продолжит карьеру в английском «Брентфорде».
Перенёсший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен стал футболистом «Брентфорда»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления ещё на два года.

Во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным приспособлением.

Ранее сообщалось, что Эриксен вернётся в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить