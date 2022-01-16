The Times: Эриксен вернётся в АПЛ

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Бывший полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен в ближайшее время должен вернуться в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
The Times: Эриксен вернётся в АПЛ
  • © Wolfgang Rattay/Pool
  • AP

Об этом сообщает The Times. По информации источника, 29-летний полузащитник заинтересовал несколько топ-клубов АПЛ. У датчанина есть и другие предложения в Европе, но он хотел бы вернуться именно в Англию.

Летом на Евро-2020 у футболиста во время матча остановилось сердце. После инцидента Эриксену имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, с которым нельзя играть в Италии.

Эриксен с 2013 по 2020 год выступал в составе лондонского «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Тоттенхэм» и пробился в финал Кубка английской лиги.

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