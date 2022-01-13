«Челси» обыграл «Тоттенхэм» и пробился в финал Кубка английской лиги

«Челси» в лондонском дерби одержал победу над «Тоттенхэмом» в рамках второго полуфинального матча Кубка английской футбольной лиги.

Встреча состоялась на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и завершилась в пользу гостей — 1:0. Единственный мяч на 18-й минуте забил Антонио Рюдигер.

Таким образом, подопечные Томаса Тухеля вышли в финал по итогам двухматчевого противостояния. В первой игре на «Стэмфорд Бридж» «Челси» победил со счётом 2:0.

В решающем матче турнира синие сыграют либо с «Ливерпулем», либо с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии.