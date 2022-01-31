Буянова рассказала, в чём преимущество Кондратюка над Колядой

Короткая ссылка
Известный российский тренер Елена Буянова сравнила двух отечественных фигуристов — Марка Кондратюка и Михаила Коляду.
Буянова рассказала, в чём преимущество Кондратюка над Колядой
  • РИА Новости

«Я не могу быть до конца объективна в этом вопросе, поскольку Марк — наш спортсмен, он вырос в ЦСКА. Но его плюсы в сравнении с кем угодно для меня очевидны. Во-первых, результаты этого сезона говорят сами за себя. Во-вторых, Марк — очень эмоциональный спортсмен. Его окрылённость после победы на чемпионате Европы тоже, думаю, сыграет в его пользу. А главное — он очень командный человек. Это было ещё год назад на Кубке Первого канала. Но хочу сказать, что Коляда — это, конечно же, большая потеря. Вытаскивать любые соревнования проще в паре. И Мише, на мой взгляд, всегда было сложнее, чем другим. Он глубоко ответственный парень, принимает на себя очень много и очень сильно внутри всё это переживает. Такой стопроцентный питерец. Если бы относился ко всему более спокойно, ему бы это помогло», — сказала Буянова в интервью RT.

Михаил Коляда, занявший второе место на чемпионате России, выбыл из состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко, который после чемпионата Европы потерял место в основном составе сборной России.

Ранее Слуцкая сообщила о новых случаях коронавируса у российских фигуристов на ОИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить