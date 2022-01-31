Буянова рассказала, в чём преимущество Кондратюка над Колядой

Известный российский тренер Елена Буянова сравнила двух отечественных фигуристов — Марка Кондратюка и Михаила Коляду.

«Я не могу быть до конца объективна в этом вопросе, поскольку Марк — наш спортсмен, он вырос в ЦСКА. Но его плюсы в сравнении с кем угодно для меня очевидны. Во-первых, результаты этого сезона говорят сами за себя. Во-вторых, Марк — очень эмоциональный спортсмен. Его окрылённость после победы на чемпионате Европы тоже, думаю, сыграет в его пользу. А главное — он очень командный человек. Это было ещё год назад на Кубке Первого канала. Но хочу сказать, что Коляда — это, конечно же, большая потеря. Вытаскивать любые соревнования проще в паре. И Мише, на мой взгляд, всегда было сложнее, чем другим. Он глубоко ответственный парень, принимает на себя очень много и очень сильно внутри всё это переживает. Такой стопроцентный питерец. Если бы относился ко всему более спокойно, ему бы это помогло», — сказала Буянова в интервью RT.

Михаил Коляда, занявший второе место на чемпионате России, выбыл из состава национальной команды на Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. Его заменил Евгений Семененко, который после чемпионата Европы потерял место в основном составе сборной России.

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