Слуцкая сообщила о новых случаях коронавируса у российских фигуристов на ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что в олимпийской сборной России вновь нашли коронавирус.

«Только что узнала, что в сборной России по фигурному катанию, помимо Коляды, начали находить коронавирус, притом что до Игр в Пекине осталось всего лишь пять дней. Это ужасная новость, я очень надеюсь, что тест оказался ложным! Очень желаю всей российской команде здоровья и успешных прокатов. Мы достойны победы!» — написала Слуцкая в своём Instagram.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в столице Китая Пекине.

Ранее сообщалось, что российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира на ОИ-2022.