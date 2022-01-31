Источник: УЕФА потребовал от тренера «Реала» Анчелотти сдать экзамен

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от главного тренера мадридского «Реала» сдать экзамен для получения новой лицензии.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. По информации источника, срок действия старой тренерской лицензии итальянского специалиста истёк 31 декабря 2021 года. УЕФА хочет, чтобы Анчелотти сдал экзамен, прежде чем вновь получит возможность руководить командой на скамейке запасных. УЕФА уже отправил письмо с предупреждением, что 62-летнему итальянцу необходимо сдать экзамен и получить полное разрешение, прежде чем его лицензия будет продлена.

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Также за свою карьеру он успел поработать главным тренером «Ювентуса», «Милана», «Челси», ПСЖ, «Баварии» и других клубов. На счету итальянца 21 трофей с клубными командами.

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании.