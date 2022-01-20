«Реал» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании

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«Эльче» на своём поле упустил победу над мадридским «Реалом» в матче 1/8 финала плей-офф Кубка Испании по футболу.
«Реал» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании
  • AP
  • © Alberto Saiz

Игра, которая прошла на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.

В составе «Эльче» мяч забил Гонсало Верду (103-я минута). У «Реала» отличились Иско (108-я) и Эден Азар (115-я).

Столичный клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления Марсело (102-я). В самой концовке игры вторую жёлтую карточку получил нападающий «Эльче» Пере Милья (120-я).

Ранее сообщалось, что «Атлетико» проиграл «Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании.

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