«Реал» одержал волевую победу над «Эльче» в матче 1/8 финала Кубка Испании
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Игра, которая прошла на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Карло Анчелотти.
В составе «Эльче» мяч забил Гонсало Верду (103-я минута). У «Реала» отличились Иско (108-я) и Эден Азар (115-я).
Столичный клуб доигрывал матч в меньшинстве после удаления Марсело (102-я). В самой концовке игры вторую жёлтую карточку получил нападающий «Эльче» Пере Милья (120-я).
Ранее сообщалось, что «Атлетико» проиграл «Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании.