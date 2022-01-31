Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Баффало» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».

Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског, Назем Кадри, Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Также на счету российского форварда результативный пас. Его соотечественник Михаил Мальцев очков не набрал.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Козенса.

«Колорадо» добыл десятую победу подряд.

Ранее сообщалось, что гол Радулова и два ассиста Гурьянова помогли «Далласу» победить «Бостон» в матче НХЛ.