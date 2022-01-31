Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Баффало» в матче НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Баффало Сэйбрз».
Два очка Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Баффало» в матче НХЛ
  • AP

Встреча, проходившая на «Болл-Арене» в Денвере, завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» отличились Габриэль Ландеског, Назем Кадри, Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Также на счету российского форварда результативный пас. Его соотечественник Михаил Мальцев очков не набрал.

Единственная шайба гостей на счету Дилана Козенса.

«Колорадо» добыл десятую победу подряд.

Ранее сообщалось, что гол Радулова и два ассиста Гурьянова помогли «Далласу» победить «Бостон» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить