Гол Радулова и два ассиста Гурьянова помогли «Далласу» победить «Бостон» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе «Старз» дубль оформил Тайлер Сегин, по разу отличились Александр Радулов, Люк Гленденинг, Джейми Бенн и Роопе Хинц. Российский форвард команды Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами.

В составе «Бостона» отличился Крейг Смит.

Ранее сообщалось, что два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в матче НХЛ.