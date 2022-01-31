Гол Радулова и два ассиста Гурьянова помогли «Далласу» победить «Бостон» в матче НХЛ
- AP
Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс-центре» в Далласе, завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:1.
В составе «Старз» дубль оформил Тайлер Сегин, по разу отличились Александр Радулов, Люк Гленденинг, Джейми Бенн и Роопе Хинц. Российский форвард команды Денис Гурьянов отметился двумя результативными передачами.
В составе «Бостона» отличился Крейг Смит.
Ранее сообщалось, что два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в матче НХЛ.