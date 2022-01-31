Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте, завершилась победой «Миннесоты» со счётом 4:3.

В составе «Уайлд» забрасывали Брэндон Дюхайм, Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Кирилл Капризов. Российский форвард также отдал результативную передачу. Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.

У «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Росс Джонстон и Оливер Вальстрём. Вратарь Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, а Свечников забросил шайбу.