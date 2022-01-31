Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
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Встреча, проходившая на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте, завершилась победой «Миннесоты» со счётом 4:3.
В составе «Уайлд» забрасывали Брэндон Дюхайм, Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Кирилл Капризов. Российский форвард также отдал результативную передачу. Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.
У «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Росс Джонстон и Оливер Вальстрём. Вратарь Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21.
Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, а Свечников забросил шайбу.