Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
Два очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Айлендерс» в матче НХЛ
  • AP

Встреча, проходившая на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте, завершилась победой «Миннесоты» со счётом 4:3.

В составе «Уайлд» забрасывали Брэндон Дюхайм, Йоэль Эрикссон Эк, Мэтт Болди и Кирилл Капризов. Российский форвард также отдал результативную передачу. Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал.

У «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Росс Джонстон и Оливер Вальстрём. Вратарь Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21.

Ранее сообщалось, что «Каролина» обыграла «Сан-Хосе» в матче НХЛ, а Свечников забросил шайбу.

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