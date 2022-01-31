«Монако» с Головиным пробился в четвертьфинал Кубка Франции

«Монако» одержал победу над «Лансом» в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу

Встреча прошла в Лансе и завершилась в пользу гостей — 4:2.

В составе монегасков дубль оформил Виссам Бен-Йеддер, который отличился на 18-й и 88-й минутах, а также по разу забили Жеан Лукас и Софьян Диоп на 27-й и 29-й. У хозяев отличились Уэсли Саид (45') и Арно Калимуэндо (53').

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился от травмы и вышел на замену на 65-й минуте. Он получил жёлтую карточку и не отметился результативными действиями.

Таким образом, подопечные Филиппа Клемана вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что Головин вышел на поле в составе «Монако» впервые с 19 декабря.