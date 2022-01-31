СМИ: «Спартак» арендует игрока «Янг Бойз» Перейру с обязательным правом выкупа

Опорный полузащитник швейцарского «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра перейдёт в московский футбольный клуб «Спартак» на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Об этом написал итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари в Twitter.

24-летний хавбек выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 встреч и забил один мяч.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее «Спартак» анонсировал скорый переход Перейры.