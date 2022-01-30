Российская фигуристка Жук назвала причины перехода в сборную Чехии

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Россиянка Елизавета Жук рассказала, почему приняла решение начать выступать за сборную Чехии по фигурному катанию.
Российская фигуристка Жук назвала причины перехода в сборную Чехии
  • Gettyimages.ru

«В России реально огромная конкуренция, много молодых классных спортсменов. Однако у них нет возможности пробиться, потому что есть кто-то лучше тебя», — цитирует Жук «Спорт-Экспресс».

По словам фигуристки, она пропустила три сезона после перехода из юниоров во взрослый возраст. Потом было очень сложно вернуться на прежний уровень. Когда появилась возможность переехать в Чехию, она сразу это сделала.

18-летняя Жук в конце декабря 2021 года получила чешское гражданство.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что в олимпийской сборной России вновь нашли коронавирус.

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