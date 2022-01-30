Баженов считает, что Понсе будет проще раскрыться в «Эльче»

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Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на возможный уход нападающего Эсекьеля Понсе.
Баженов считает, что Понсе будет проще раскрыться в «Эльче»
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«Жаль, конечно, если Понсе действительно уходит. Для «Спартака» это точно потеря. Мне всегда нравился этот игрок. Понсе проделывал большой объём работы, он мог закрыть две позиции в атаке. Этот парень явно с потенциалом, но мелкие травмы помешали полностью раскрыться ему в «Спартаке». Если он уйдёт за хорошие деньги, то это имеет место. Мне кажется, что Понсе там будет легче раскрыться. В Испании ему будет проще во всём — язык, культура. В России этого ему явно не хватало», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Ожидается, что в скором времени аргентинец станет игроком «Эльче».

Ранее сообщалось, что Мостовой высказался об уходе Понсе.

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