Баженов считает, что Понсе будет проще раскрыться в «Эльче»

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на возможный уход нападающего Эсекьеля Понсе.

«Жаль, конечно, если Понсе действительно уходит. Для «Спартака» это точно потеря. Мне всегда нравился этот игрок. Понсе проделывал большой объём работы, он мог закрыть две позиции в атаке. Этот парень явно с потенциалом, но мелкие травмы помешали полностью раскрыться ему в «Спартаке». Если он уйдёт за хорошие деньги, то это имеет место. Мне кажется, что Понсе там будет легче раскрыться. В Испании ему будет проще во всём — язык, культура. В России этого ему явно не хватало», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Ожидается, что в скором времени аргентинец станет игроком «Эльче».

Ранее сообщалось, что Мостовой высказался об уходе Понсе.