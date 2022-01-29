Мостовой — об уходе Понсе: в «Спартаке» не получается заиграть у многих футболистов

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Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего красно-белых Эсекьеля Понсе в испанский «Эльче».
Мостовой — об уходе Понсе: в «Спартаке» не получается заиграть у многих футболистов
  • ©David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

«Уход Понсе — не потеря для «Спартака». Все понимают, что аргентинец не раскрыл свой потенциал до конца. Только в прошлом году он начал более-менее нормально играть, до этого у него не особо что-то и получалось. Если он хочет уйти, а за него «Спартак» получит какие-то деньги, то почему нет? Мир футбола сейчас таков, что у всех задача — как можно быстрее заработать, а сам футбол интересует их в наименьшей степени. В «Спартаке» не получается заиграть у многих футболистов. В клубе всё время что-то происходит, там все разбираются в футболе. Один заиграет, другой — нет, третий приходит под одного главного тренера, а уходит, потому что не подходит под схему другого. За три года поменялись четыре тренера и 50 человек в тренерском штабе», — цитирует слова Мостового «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Понсе забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Спартак».

Ранее Комбаров выразил мнение, что уход Понсе не станет потерей для «Спартака».

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