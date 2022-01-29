Комбаров считает, что уход Понсе не станет потерей для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба форварда Эсекьеля Понсе.

«Думаю, в клубе знают, что делают. Надеюсь, этот ход пойдёт на пользу команде. Не думаю, что уход Понсе является глобальной потерей для «Спартака», — цитирует Комбарова Sport24.

Понсе выступает за «Спартак» с лета 2019 года. За это время в составе красно-белых он провёл 73 матча, в которых забил 25 мячей.

Ожидается, что в ближайшее время аргентинец станет игроком испанского клуба «Эльче».

Ранее сообщалось, что Понсе улетел на медосмотр в «Эльче».