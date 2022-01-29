РБ Спорт: Понсе улетел на медосмотр в «Эльче»
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24-летний нападающий покинул расположение столичной команды. Футболист улетел на медосмотр и подписание контракта с «Эльче», сообщает РБ Спорт.
В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил четыре мяча. Большую часть первой половины сезона Понсе пропустил из-за травмы.
«Эльче» борется за выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании.
К Понсе проявляли также интерес «Венеция» и «Дженоа».
Ранее Понсе рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака».