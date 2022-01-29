РБ Спорт: Понсе улетел на медосмотр в «Эльче»

Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе близок к переходу в клуб испанской Примеры «Эльче».

24-летний нападающий покинул расположение столичной команды. Футболист улетел на медосмотр и подписание контракта с «Эльче», сообщает РБ Спорт.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил четыре мяча. Большую часть первой половины сезона Понсе пропустил из-за травмы.

«Эльче» борется за выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании.

К Понсе проявляли также интерес «Венеция» и «Дженоа».

Ранее Понсе рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака».