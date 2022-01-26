Понсе рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»

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Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о своём восстановлении после травмы.
Понсе рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»
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«Здорово находиться рядом с командой. Восстановление проходит хорошо. Думаю, что скоро уже буду в строю, готовым на 100%. Ещё немного времени, и я вернусь в общую группу. Думаю, это случится через неделю, максимум через две», — сказал аргентинец в интервью клубному YouTube-каналу.

По его словам, на данный момент он работает индивидуально с тренером по физподготовке Джампьеро Ашенци. Он также назвал травму самым сложным моментом в этом сезоне.

«Но дальше эти три с половиной месяца я провёл с позитивными мыслями. Старался мыслить позитивно и конструктивно. Мне помогали моя семья, дети и партнёры по команде. Было проще восстанавливаться, и я думал о том, что мне нужно скорее вернуться и провести вместе с командой вторую часть сезона, принести ей пользу», — добавил Понсе.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил четыре мяча. Большую часть первой половины сезона Понсе пропустил из-за травмы.

Ранее Понсе поделился впечатлениями от работы тренерского штаба Ваноли.

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