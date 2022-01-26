Понсе поделился впечатлениями от работы тренерского штаба Ваноли

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Нападающий «Спартака» Эсекьэль Понсе высказался о работе тренерского штаба нового наставника команды Паоло Ваноли.
Понсе поделился впечатлениями от работы тренерского штаба Ваноли
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«Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Нам дают большие нагрузки, однако это именно то, что нам сейчас необходимо. Нам предстоит непростое окончание сезона. Мы довольны тем, как ведёт работу Паоло Ваноли. Надеюсь, все будет хорошо. Также я очень рад, что в команде появился Шамар Николсон. Наша команда усиливается. У нас большие цели — мы должны выступать в Лиге чемпионов. Клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии», — заявил аргентинец в интервью клубному  YouTube-каналу.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в семи матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил четыре мяча. Большую часть первой половины сезона Понсе пропустил из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Карпин посетил тренировку «Спартака» на сборах в ОАЭ.

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