В «Тампе» рассказали, когда ждут возвращения Кучерова

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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер надеется, что российский форвард команды Никита Кучеров сможет вернуться на лёд до перерыва на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В «Тампе» рассказали, когда ждут возвращения Кучерова
  • AP

«Надеюсь, что Никита вернётся до Матча звёзд. Но, опять же, никогда не знаешь, как будут развиваться события в таких ситуациях. Потому я не могу сейчас с полной уверенностью сказать, что Кучеров сможет сыграть в следующем матче», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Кучеров провёл 11 матчей, в которых набрал 17 (5 + 12) очков. 

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится 2 февраля и станет последней перед перерывом на Матч всех звёзд НХЛ, который пройдёт 5 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ.

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