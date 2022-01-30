В «Тампе» рассказали, когда ждут возвращения Кучерова
- AP
«Надеюсь, что Никита вернётся до Матча звёзд. Но, опять же, никогда не знаешь, как будут развиваться события в таких ситуациях. Потому я не могу сейчас с полной уверенностью сказать, что Кучеров сможет сыграть в следующем матче», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Кучеров провёл 11 матчей, в которых набрал 17 (5 + 12) очков.
В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится 2 февраля и станет последней перед перерывом на Матч всех звёзд НХЛ, который пройдёт 5 февраля в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ.