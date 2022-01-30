В «Тампе» рассказали, когда ждут возвращения Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер надеется, что российский форвард команды Никита Кучеров сможет вернуться на лёд до перерыва на Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Надеюсь, что Никита вернётся до Матча звёзд. Но, опять же, никогда не знаешь, как будут развиваться события в таких ситуациях. Потому я не могу сейчас с полной уверенностью сказать, что Кучеров сможет сыграть в следующем матче», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Кучеров провёл 11 матчей, в которых набрал 17 (5 + 12) очков.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоится 2 февраля и станет последней перед перерывом на Матч всех звёзд НХЛ, который пройдёт 5 февраля в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что «Тампа» проиграла «Вегасу» в матче НХЛ.