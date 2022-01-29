Источник: «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным

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Итальянская «Фиорентина» готовится разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным.
Источник: «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным
  • РИА Новости

По информации журналиста Николо Скиры в Twitter, клуб хочет разорвать контракт и выплатить футболисту выходное пособие. При этом неизвестно, сколько именно «Фиорентина» заплатит Кокорину за расторжение соглашения.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту.

Ранее «Динамо» ответило на обвинения Заремы Салиховой в накрутке просмотров.

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