Источник: «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным

Итальянская «Фиорентина» готовится разорвать контракт с российским нападающим Александром Кокориным.

По информации журналиста Николо Скиры в Twitter, клуб хочет разорвать контракт и выплатить футболисту выходное пособие. При этом неизвестно, сколько именно «Фиорентина» заплатит Кокорину за расторжение соглашения.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Футболист в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту.

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