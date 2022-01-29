«Динамо» ответило на обвинения Салиховой в накрутке просмотров

Пресс-служба московского «Динамо» ответила гражданской жене владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой на её обвинения в накрутке просмотров на YouTube-канале.

Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты собрались в кольцо и, постоянно перемещаясь, перепасовывают мяч друг другу под прессингом.

Напомним, что Салихова обвинила «Динамо» в том, что они накручивают просмотры на своём YouTube-канале. По итогам первой половины сезона бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» — девятое.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду «Лацио» при определённых условиях.