«Динамо» ответило на обвинения Салиховой в накрутке просмотров

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Пресс-служба московского «Динамо» ответила гражданской жене владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой на её обвинения в накрутке просмотров на YouTube-канале.
«Динамо» ответило на обвинения Салиховой в накрутке просмотров
  • РИА Новости

Пресс-служба клуба опубликовала видео, как футболисты собрались в кольцо и, постоянно перемещаясь, перепасовывают мяч друг другу под прессингом.

Напомним, что Салихова обвинила «Динамо» в том, что они накручивают просмотры на своём YouTube-канале. По итогам первой половины сезона бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Спартак» — девятое.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду «Лацио» при определённых условиях.

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