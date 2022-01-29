Источник: «Аталанта» отдаст Миранчука в аренду «Лацио» при определённых условиях

«Лацио» продолжает следить за российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

По информации Eurostavka, «Аталанта» готова расстаться с Миранчуком при условии, что «Лацио» возьмёт в аренду футболиста с опцией обязательного выкупа за €12 млн. Отмечается, что «Аталанта» не отпустит Миранчука, пока не найдёт ему замену.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 13 матчей за клуб из Бергамо, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее Камерун обыграл Гамбию и вышел в полуфинал Кубка Африки.

