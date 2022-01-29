«Чемпионат»: «Зенит» заплатит за Алберто €24 млн
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По информации «Чемпионата», итоговая сумма трансфера составит €24 млн. Футболист присоединится к клубу в зимнее трансферное окно.
СМИ утверждали, что если Алберто подпишет трудовой договор с «Зенитом», то Сердар Азмун перейдёт в «Байер» в зимнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Алберто сыграл за клуб 33 матча в бразильской Серии А, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее Джикия пожелал удачи российским олимпийцам на Играх в Пекине.