Джикия пожелал удачи российским олимпийцам на Играх в Пекине

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Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к спортсменам олимпийской сборной России, которая готовится к Играм-2022 в Пекине.
Джикия пожелал удачи российским олимпийцам на Играх в Пекине
  • Legion-Media

«Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом зимних Олимпийских игр в Пекине. Хочу пожелать вам самого главного — удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь соревновательный путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» — сказал Джикия в видеообращении, опубликованном в Instagram Олимпийского комитета России.

В состав олимпийской сборной страны вошли 212 спортсменов (103 женщины и 109 мужчин).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в ОКР заявили, что оргкомитет Игр делает всё возможное для исключения ложноположительных тестов.

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