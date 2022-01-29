Джикия пожелал удачи российским олимпийцам на Играх в Пекине

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к спортсменам олимпийской сборной России, которая готовится к Играм-2022 в Пекине.

«Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом зимних Олимпийских игр в Пекине. Хочу пожелать вам самого главного — удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь соревновательный путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» — сказал Джикия в видеообращении, опубликованном в Instagram Олимпийского комитета России.

В состав олимпийской сборной страны вошли 212 спортсменов (103 женщины и 109 мужчин).

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в ОКР заявили, что оргкомитет Игр делает всё возможное для исключения ложноположительных тестов.