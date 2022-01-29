ОКР: оргкомитет Игр делает всё возможное для исключения ложноположительных тестов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о работе оргкомитета зимних Игр 2022 года в Пекине в свете сложной коронавирусной ситуации.

«Чтобы исключить эти ложноположительные тесты, спортсмены будут сдавать анализы в любом случае дважды», — цитирует ТАСС Позднякова.

Он уточнили, что были случаи, когда члены штаба сборной России в Пекине тестировались положительно. По словам Позднякова, участник Игр будет считаться заболевшим коронавирусом только при повторном положительном тесте.

В оргкомитете зимней Олимпиады в Пекине сообщили, что 28 января в столицу КНР прибыли 1419 человек для участия в Играх. Среди прибывших было выявлено 36 (19 — у спортсменов) новых случаев заражения коронавирусом.

Игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова удачно прошли тестирование на коронавирусную инфекцию в Пекине.