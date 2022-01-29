Metaratings: ЦСКА вступил в переговоры по футболисту «Лилля» Шеке

Полузащитник французского «Лилля» Шека попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, армейцы вступили в активные переговоры по трансферу 27-летнего португальца.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче «Лилля» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Накануне ЦСКА договорился с «Лиллем» об аренде другого полузащитника команды — турка Юсуфа Языджи.

Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в «Индепендьенте».