Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в «Индепендьенте»

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Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Индепендьенте».
Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в «Индепендьенте»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Аргентинский клуб приступил к переговорам со столичной командой об аренде 22-летнего форварда, сообщает Sport24.

Напомним, что в 2020 году футболист перешёл в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо». Минувший сезон Гайч провёл в аренде в итальянском «Беневенто». В 15 матчах Серии А футболист забил два мяча.

Летом 2021 Гайч года на правах аренды перешёл в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Форвард провёл в Сегунде 17 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января.

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