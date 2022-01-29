Форвард ЦСКА Гайч может продолжить карьеру в «Индепендьенте»

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в «Индепендьенте».

Аргентинский клуб приступил к переговорам со столичной командой об аренде 22-летнего форварда, сообщает Sport24.

Напомним, что в 2020 году футболист перешёл в ЦСКА из аргентинского «Сан-Лоренсо». Минувший сезон Гайч провёл в аренде в итальянском «Беневенто». В 15 матчах Серии А футболист забил два мяча.

Летом 2021 Гайч года на правах аренды перешёл в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Форвард провёл в Сегунде 17 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января.