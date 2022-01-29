Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января

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В московском ЦСКА сообщили о ближайших планах на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января
  • AP
  • © Alexander Nemenov

Форвард Чидера Эджуке, который выступал в составе сборной Нигерии в Кубке африканских наций, присоединится к ЦСКА 30 января, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Армейская команда 28 января собралась в Кампоаморе после трёх выходных дней и провела вечернюю тренировку.

ЦСКА (30 очков) по итогам 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее сообщалось, что ЦСКА может купить форварда «Гвадалахары» Масиаса.

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