Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января
- AP
- © Alexander Nemenov
Форвард Чидера Эджуке, который выступал в составе сборной Нигерии в Кубке африканских наций, присоединится к ЦСКА 30 января, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Армейская команда 28 января собралась в Кампоаморе после трёх выходных дней и провела вечернюю тренировку.
ЦСКА (30 очков) по итогам 18 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).
Ранее сообщалось, что ЦСКА может купить форварда «Гвадалахары» Масиаса.