Агент: ЦСКА может купить форварда «Гвадалахары» Масиаса

Алан Барон, агент нападающего «Гвадалахары» и сборной Мексики Хосе Масиаса, высказался об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.

«Мы на связи с ЦСКА. Футболист ищет топ-клуб, и мы думаем, что ЦСКА определённо является такой командой», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По его словам, если условия будут хорошими, то 22-летний мексиканец рассмотрит предложение российского клуба.

Масиас играет в аренде в «Хетафе». Форвард забил в текущем сезоне восемь голов. По информации Transfermarkt, сума трансфера может составить около €8 млн.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может купить мексиканского форварда Масиаса.