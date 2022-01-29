Corriere dello Sport: «Лацио» провёл переговоры с «Аталантой» по аренде Миранчука
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Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, президент «Лацио» Клаудио Латито связался с главой «Аталанты» Антонио Перкасси для обсуждения возможной аренды россиянина с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Миранчук провёл 13 матчей за клуб из Бергамо, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Миранчук занимается по индивидуальной программе.