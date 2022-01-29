Corriere dello Sport: «Лацио» провёл переговоры с «Аталантой» по аренде Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в римском «Лацио».

Об этом сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, президент «Лацио» Клаудио Латито связался с главой «Аталанты» Антонио Перкасси для обсуждения возможной аренды россиянина с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 13 матчей за клуб из Бергамо, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Миранчук занимается по индивидуальной программе.