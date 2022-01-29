Агент: Миранчук занимается по индивидуальной программе
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«Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не так всё страшно», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Вместе с тем он не смог ответить, успеет ли Миранчук восстановиться к матчу 24-го тура чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» (6 февраля).
Миранчук получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).
В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее первый тренер Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.