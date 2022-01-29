Агент: Миранчук занимается по индивидуальной программе

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления россиянина после травмы.
Агент: Миранчук занимается по индивидуальной программе
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«Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не так всё страшно», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он не смог ответить, успеет ли Миранчук восстановиться к матчу 24-го тура чемпионата Италии по футболу с «Кальяри» (6 февраля).

Миранчук получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).

В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. 

Ранее первый тренер Миранчука Александр Воронков отреагировал на решение клуба не продавать футболиста в зимнее трансферное окно.

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