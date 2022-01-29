Бразильский журналист: «Зенит» может объявить о подписании Алберто в эти выходные
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20-летний форвард перед заключением сделки пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт, сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.
Уточняется, что «Зенит» может объявить о трансфере футболиста уже в эти выходные.
СМИ утверждали, что если Алберто подпишет трудовой договор с «Зенитом», то Сердар Азмун перейдёт в «Байер» в зимнее трансферное окно.
В минувшем сезоне футболист сыграл за клуб 33 матча в бразильской Серии А, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.
«Зенит» 29 января отправился на сбор в Португалию.
Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января.
Yuri Alberto se junta ao Zenit na cidade portuguesa de Lagos para passar por exames médicos, conhecer os integrantes de seu novo clube e assinar contrato.— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) January 29, 2022
Anúncio pode ocorrer no fim de semana ou na próxima. pic.twitter.com/nt0lIoU5J4