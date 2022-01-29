Бразильский журналист: «Зенит» может объявить о подписании Алберто в эти выходные

Бразильский нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто прибудет в расположение «Зенита» на учебно-тренировочный сбор в Португалии для подписания контракта.

20-летний форвард перед заключением сделки пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт, сообщает журналист Фабио Алейшо в Twitter.

Уточняется, что «Зенит» может объявить о трансфере футболиста уже в эти выходные.

СМИ утверждали, что если Алберто подпишет трудовой договор с «Зенитом», то Сердар Азмун перейдёт в «Байер» в зимнее трансферное окно.

В минувшем сезоне футболист сыграл за клуб 33 матча в бразильской Серии А, забил 12 мячей и отдал три результативные передачи.

«Зенит» 29 января отправился на сбор в Португалию.

Ранее сообщалось, что Чидера Эджуке присоединится к ЦСКА на сборе в Испании 30 января.