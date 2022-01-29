Защитник «Рубина» Тальби заболел коронавирусом
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- РИА Новости
«Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно», — написал Тальби в своём Instagram.
Он дал понять, что после отрицательного теста на COVID-19 он сразу присоединится к своим партнёрам по «Рубину».
Тальби в сезоне-2021/22 в 13 матчах за «Рубин» не отметился результативными действиями.
Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.