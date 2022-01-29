Защитник «Рубина» Тальби заболел коронавирусом

Короткая ссылка
Защитник клуба Российской премьер-лиги «Рубин» Монтассар Тальби сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Защитник «Рубина» Тальби заболел коронавирусом
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно», — написал Тальби в своём Instagram.

Он дал понять, что после отрицательного теста на COVID-19 он сразу присоединится к своим партнёрам по «Рубину».

Тальби в сезоне-2021/22 в 13 матчах за «Рубин» не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить