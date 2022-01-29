Защитник «Рубина» Тальби заболел коронавирусом

Защитник клуба Российской премьер-лиги «Рубин» Монтассар Тальби сообщил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает бессимптомно», — написал Тальби в своём Instagram.

Он дал понять, что после отрицательного теста на COVID-19 он сразу присоединится к своим партнёрам по «Рубину».

Тальби в сезоне-2021/22 в 13 матчах за «Рубин» не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, как перенёс заболевание коронавирусной инфекцией.