Гончаренко: об отставке из «Краснодара» прочитал на сайте

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Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дал понять, что никто из руководства клуба не сообщил ему лично о расторжении контракта.
Гончаренко: об отставке из «Краснодара» прочитал на сайте
  • РИА Новости

«Прочитал на сайте», — заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» тренер.

При этом Гончаренко подчеркнул, что не испытывает стыда со своей стороны. Он заверил, что никуда не пропадал и не менял номера личных телефонов.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко, который возглавлял команду в апреле 2021 года. Его на посту сменил немец Даниэль Фарке.

После 18 туров «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 29 очков.

Ранее владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий впервые прокомментировал увольнение Гончаренко с поста главного тренера.

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