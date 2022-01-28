Гончаренко: об отставке из «Краснодара» прочитал на сайте
- РИА Новости
«Прочитал на сайте», — заявил в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» тренер.
При этом Гончаренко подчеркнул, что не испытывает стыда со своей стороны. Он заверил, что никуда не пропадал и не менял номера личных телефонов.
5 января «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко, который возглавлял команду в апреле 2021 года. Его на посту сменил немец Даниэль Фарке.
После 18 туров «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 29 очков.
Ранее владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий впервые прокомментировал увольнение Гончаренко с поста главного тренера.