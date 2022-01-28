Ваноли рассказал о целях «Спартака» на сборе в ОАЭ

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат товарищеского матча против «Слована» на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ).
Ваноли рассказал о целях «Спартака» на сборе в ОАЭ
  • © Uwe Anspach/dpa
  • globallookpress.com

«Сейчас моя цель — смотреть не на результат, а на рост команды и понимать, в каком направлении мы движемся. Я рад, что у нас были ошибки, потому что они дают возможность прогрессировать», — цитирует «Спорт-Экспресс» Ваноли.

Он дал понять, что «Спартак» играл первый матч после очень большой нагрузки, поэтому футболисты испытывали определенную усталость.

«Спартак» сыграл вничью со «Слованом» (2:2). В составе красно-белых отличился Даниил Денисов с передачи Зелимхана Бакаева на 22-й минуте, а на 41-й забил и сам Бакаев. Словаки ответили голами Владимира Вайсса (60-я минута) и Александра Чаврича (87-я) во втором тайме. 

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 23 очка.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве с Ваноли.

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