Карпин: Ваноли произвёл на меня очень приятное впечатление
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«Очень приятное впечатление произвёл, очень грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать «Спартаку», мне кажется очень правильным», — заявил Карпин в эфире радиостанции «Первое Спортивное».
По мнению Карпина, физически игроки «Спартака» будут хорошо подготовлены к моменту возобновления чемпионата.
Ваноли в декабре сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию.
Ранее Карпин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.