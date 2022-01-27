Карпин: Ваноли произвёл на меня очень приятное впечатление

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве с новым наставником московского «Спартака» Паоло Ваноли.
Карпин: Ваноли произвёл на меня очень приятное впечатление
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«Очень приятное впечатление произвёл, очень грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать «Спартаку», мне кажется очень правильным», — заявил Карпин в эфире радиостанции «Первое Спортивное».

По мнению Карпина, физически игроки «Спартака» будут хорошо подготовлены к моменту возобновления чемпионата.

Ваноли в декабре сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию.

Ранее Карпин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

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