Карпин: Ваноли произвёл на меня очень приятное впечатление

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о знакомстве с новым наставником московского «Спартака» Паоло Ваноли.

«Очень приятное впечатление произвёл, очень грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать «Спартаку», мне кажется очень правильным», — заявил Карпин в эфире радиостанции «Первое Спортивное».

По мнению Карпина, физически игроки «Спартака» будут хорошо подготовлены к моменту возобновления чемпионата.

Ваноли в декабре сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию.

Ранее Карпин прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.