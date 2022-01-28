Шварц — о поражении от софийского ЦСКА: «Динамо» хорошо играло в прессинг

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение бело-голубых в товарищеском матче от софийского ЦСКА на учебно-тренировочных сборах в Турции.

«Это была хорошая проверка против хорошего соперника. Временами наш прессинг работал не очень хорошо. С другой стороны, отмечу, что у нас были хорошие забегания, но качество последнего паса страдало», — цитирует немецкого специалиста пресс-служба столичной команды.

По словам тренера, сейчас важно, что у «Динамо» есть такие контрольные игры, в которых команда может просматривать в деле всех имеющихся футболистов.

Игра, которая прошла в Белеке, завершилась со счётом 3:1 в пользу болгарской команды.

В составе бело-голубых отличился Иван Ордец (61-я минута). У ЦСКА мячи забили Иван Турицов (24-я), Бисмарк Чарльз (45-я), Йоан Бе (87-я).

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

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