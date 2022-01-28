Защитник Классен получил травму в дебютном матче за «Спартак»

Новобранец московского «Спартака» Леон Классен получил травму в товарищеском матче против «Слована» на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

21-летний защитник покинул поле в середине первого тайма встречи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболист родился и вырос в Германии. При этом у него есть российский паспорт, поэтому он не будет числиться легионером в РПЛ. В его активе несколько матчей за юношеские сборные России различных возрастов, а также один — за молодёжную команду страны.

С июля 2021 года Классен выступал за «Тироль». В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в австрийской Бундеслиге, отдав шесть голевых передач.

Ранее отец Классена раскрыл подробности перехода сына в «Спартак».