Отец Классена раскрыл подробности перехода сына в «Спартак»

Сергей Классен, отец новичка московского «Спартака» Леона Классена, поделился подробностями трансфера своего сына в столичный клуб.

«Были варианты из Бельгии, из второй лиги Германии, но вариант с Австрией понравился больше всего. А «Спартак» сделал очень интересное предложение, хотя мы были очень удивлены. Некоторые пункты договора согласовывались долго и кропотливо», — цитирует Классена «РБ Спорт».

21-летний защитник родился и вырос в Германии. При этом он обладает российским паспортом, потому не будет числиться легионером в РПЛ. В его активе несколько матчей за юношеские сборные России различных возрастов, а также один — за молодёжную команду страны.

С июля 2021 года Классен выступал за «Тироль». В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в австрийской Бундеслиге, отдав шесть голевых передач.

Ранее отец Классена заявил, что является фанатом «Спартака» с детства.











