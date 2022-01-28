Крыховяк назвал подходящего тренера для сборной Польши

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк рассказал, кого видит главным тренером национальной команды.
Крыховяк назвал подходящего тренера для сборной Польши
  • Gettyimages.ru

«Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Впрочем, это только моё мнение. Я не принимаю решений», — цитирует Крыховяка interia.pl.

Напомним, что сборная Польши сыграет с Россией в рамках полуфинала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Москве 24 марта.

СМИ сообщали, что команду может возглавить Андрей Шевченко, который работал в «Дженоа» и сборной Украины.

Ранее Хендрикс заявил, что у него было недостаточно шансов проявить себя в «Спартаке».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить