Крыховяк назвал подходящего тренера для сборной Польши

Полузащитник «Краснодара» и сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк рассказал, кого видит главным тренером национальной команды.

«Адам Навалка, который знает игроков и команду, на несколько шагов впереди тех, у кого нет такого опыта. Впрочем, это только моё мнение. Я не принимаю решений», — цитирует Крыховяка interia.pl.

Напомним, что сборная Польши сыграет с Россией в рамках полуфинала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча пройдёт в Москве 24 марта.

СМИ сообщали, что команду может возглавить Андрей Шевченко, который работал в «Дженоа» и сборной Украины.

Ранее Хендрикс заявил, что у него было недостаточно шансов проявить себя в «Спартаке».